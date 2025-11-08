نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ«يوم النصر»

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة بـ«يوم النصر».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة، حضرت اليوم، احتفالات أذربيجان بـ(يوم النصر)، ونقلنا تحيات قيادة وشعب الإمارات إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وحكومة وشعب أذربيجان بهذه المناسبة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية - الأذربيجانية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما يعكس إرادة البلدين في بناء شراكات دولية راسخة تدعم التنمية والاستقرار والازدهار».