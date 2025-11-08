الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ«يوم النصر»

نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ«يوم النصر»
8 نوفمبر 2025 18:48

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، احتفالات جمهورية أذربيجان الصديقة بـ«يوم النصر».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة، حضرت اليوم، احتفالات أذربيجان بـ(يوم النصر)، ونقلنا تحيات قيادة وشعب الإمارات إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، وحكومة وشعب أذربيجان بهذه المناسبة». 

أخبار ذات صلة
نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يحضر احتفالات أذربيجان بـ«يوم النصر»
نيابة عن رئيس الدولة.. حمدان بن محمد يصل باكو على رأس وفد رسمي رفيع للمشاركة في احتفالات أذربيجان بيوم النصر

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية - الأذربيجانية التي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، بما يعكس إرادة البلدين في بناء شراكات دولية راسخة تدعم التنمية والاستقرار والازدهار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نيابة عن رئيس الدولة
حمدان بن محمد
أذربيجان
يوم النصر
احتفالات
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©