أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الجينوم الإماراتي» يستخدم لتطوير برامج الفحص الجيني الوقائي

«الجينوم الإماراتي» يستخدم لتطوير برامج الفحص الجيني الوقائي
9 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (وام) 

أكدت لورا باكيت، المستشارة في علم الوراثة بشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن الإمارات تمتلك قاعدة بيانات وراثية ضخمة عبر «برنامج الجينوم الإماراتي»، وأن الحكومة تطبّق مبادرات صحية للاستفادة منها في تطوير برامج الفحص الجيني الوقائي، وتحويل المعرفة الجينومية إلى ممارسات صحية عملية تعزز صحة المجتمع وسلامته.

برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أبوظبي تستقبل قادة الحركة الكشفية في «المؤتمر الكشفي» و«منتدى الشباب»
30 مهندساً إماراتياً يقودون مهمة  القمر الاصطناعي العربي «813»

وأوضحت باكيت، في تصريح على هامش مؤتمر صحة الدولي الحادي عشر للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، أن الفحوص الجينية الشاملة تُسهم في الوقاية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مبكرة، مشيرة إلى أن الهدف هو فحص الأصحاء لاكتشاف المخاطر الوراثية مبكراً.
ولفتت إلى أن دائرة الصحة في أبوظبي أطلقت مشاريع تجريبية تشمل فحص المواليد الجدد وبرنامج الفحص الجيني قبل الزواج، مما يمنح الأزواج قرارات واعية بشأن الإنجاب.
وشددت باكيت على أهمية فحص البالغين الأصحاء لاكتشاف الاستعداد الجيني لأمراض القلب أو السرطان، مؤكدة أن الكشف المبكر يتيح تطبيق برامج مراقبة وقائية قد تنقذ الأرواح.
كما أشارت إلى دور «الدوائيات الجينية» في مساعدة الأطباء على اختيار الدواء الأنسب لكل مريض بناء على اختلافاته الجينية، مما يحد من الآثار الجانبية. 
وكان المؤتمر ناقش في جلسة بعنوان «دمج الرؤى الجينومية عبر مراحل الحياة»، أهمية الفحوص الجينية الشاملة، ودورها في الوقاية من الأمراض، وتعزيز اتخاذ القرارات الصحية المبكرة.

أبوظبي
الجينوم الإماراتي
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
الإمارات
