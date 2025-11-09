الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي بقطاع العدالة

9 نوفمبر 2025 22:39

القاهرة (وام)
أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بما تشهده دولة الإمارات في قطاع العدالة من تطور متسارع بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في منظومة القضاء.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي - قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي».
وثمّن معاليه إطلاق وزارة العدل، ودائرة القضاء في أبوظبي ومحاكم دبي، سلسلة مبادرات رقمية شملت المحاكم الافتراضية والتقاضي عن بعد، واستخدام الأنظمة الذكية في إدارة الملفات القضائية، وهو ما فتح آفاقاً جديدة أمام ظهور مفهوم العدالة الذكية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن العالم العربي غني بتجارب رائدة ومتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الإدارية، وفي مقدمتها تجربة الإمارات العربية المتحدة التي تستحق أن يتعرف عليها العالم، وأن يستفاد منها في تطوير النظم المقارنة خارج المنطقة العربية.

