نخبة من الحفّاظ في مسابقة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

تتواصل التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في يومها الثالث، بتنظيم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث شهدت الجائزة تلاوات مؤثرة بأصوات نديّة جسّدت جمال الأداء وروح التنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته، بمشاركة نخبة من الحفّاظ والمتسابقين من مختلف إمارات الدولة، حيث يشارك متسابقون مقيمون في الدولة من جنسيات متعدّدة، منها مصر وتركيا وتايوان الصينية والإمارات العربية المتحدة، والذين يتنافسون في فروع الحفظ المتنوعة التي تشمل ثلاثين جزءاً، وعشرين جزءاً، وعشرة أجزاء، إضافة إلى فروع الخمسة والثلاثة أجزاء وجزء عمّ.

يشارك في تصفيات اليوم الثالث: طه علي حسين عاشور من مصر في الفرع الأول (30 جزءاً)، وإدريس عبدالله عبدالله من تركيا في الفرع الثاني (20 جزءاً من النهاية)، وأصيل محمد ماجي شيان من تايوان الصينية في نفس الفرع، إلى جانب عبداللطيف إسحاق عبداللطيف من الإمارات في الفرع الثالث (10 أجزاء من البداية).

كما تنافس في الفروع من الرابع حتى السابع كلٌّ من: عمر محمد علي، وعبدالله سالم المازمي، ومروان أحمد المرزوقي، وسعيد خالد عبيد محمد، وحمد عبدالله الطنيجي، وعبدالله خالد زيداني، وسيف حسن الخاطري، وسط أداء متميز وإجادة لافتة في الحفظ والتجويد.

وأشادت لجان التحكيم بمستوى الإتقان في التلاوة وحسن الأداء وضبط الأحكام، مؤكدةً أن المشاركين أظهروا مهارة عالية في الحفظ ومخارج الحروف والأداء القرآني، ما يعكس التدريب المتقن والاستعداد المتميز الذي يميز المتسابقين في هذه المسابقة العريقة.