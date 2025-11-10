700 مشارك من 22 دولة في تحديات «روبوكب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، أن البطولات المتنوعة التي تجري ضمن النسخة الثامنة من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025 (روبوكب) قد حفزت روح التنافس بين الطلبة ومحبي الروبوتات، مما زاد من اهتمام الزوار والضيوف المتوقع أن يتجاوز عددهم 1000 زائر يومياً.

يتنافس أكثر من 700 مشارك من 22 دولة في البطولات المتنوعة ضمن منافسات «روبوكب 2025» التي تركز على موضوع «الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل مستقبل مستدام».

وقال الدكتور حمد كركي، الرئيس العام لكأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية والنووية في جامعة خليفة: «يؤكد العدد الكبير للمشاركين في بطولات روبوكب 2025 بصورة واضحة مكانة أبوظبي وجهةً للمنافسات التي تحفز التكنولوجيات الجديدة في مجال الروبوتات، وتوضح المنافسات القوية كذلك الدور الذي تلعبه أبوظبي في توفير مزايا خاصة لبحوث الذكاء الاصطناعي والروبوتات».

ويشمل «روبوكب 2025» مسابقات في مختلف الفئات مع ثماني بطولات رئيسة و15 بطولة فرعية تتنوع ما بين روبوتات كرة القدم وروبوتات الإنقاذ. ويشارك في الحدث أكثر من 170 فريقاً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 20 فريقاً من كوريا الجنوبية و19 من الهند و18 من مصر و18 فريقاً من روسيا و12 فريقاً من الصين.