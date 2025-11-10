«كي 2 - K2» تستعرض نموذجاً لمدينة المستقبل بتقنيات ذكية

أبوظبي (وام)

تشارك شركة «كي 2 - K2»، المملوكة لحكومة أبوظبي، المتخصّصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمرة الأولى في معرض «دريفت إكس- 2025 - DRIFTx»، الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري في حلبة ياس مارينا، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة الذي يُنظِّمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

ويُعد المعرض منصة رئيسية لاستعراض مستقبل التقنيات ذاتية الحركة في مختلف المجالات، إذ لا يقتصر على العروض التجريبية، بل يقدم تصوراً عملياً لما ستكون عليه المدن الذكية في المستقبل القريب في إمارة أبوظبي.

وتجسّد مشاركة «كي 2 - K2» هذا التوجه من خلال عرض نموذج متكامل لمنظومة من الأنظمة الذاتية تغطي قطاعات التنقل والخدمات اللوجستية والنظافة العامة والضيافة والسلامة العامة، بما يعكس دور التقنيات الذكية في إعادة تشكيل الحياة الحضرية، وتحويل مفهوم «مدينة المستقبل» إلى واقع ملموس.

وقال شون تيو، المدير التنفيذي لشركة «كي 2 - K2»، إن الشركة تجاوزت مرحلة العروض التجريبية، وبدأت مرحلة التطبيقات العملية للتقنيات المستقلة، ويُعد معرض «دريفت إكس- 2025 - DRIFTx» المنصة المثالية لاستعراض هذه التطبيقات.

وأضاف: «إن ابتكارات الشركة تضم فرق تنظيف آلية متكاملة ومقاهي ذاتية التشغيل وسيارات أجرة روبوتية ومركبات قيادة ميدانية لمكافحة الحرائق، وجميعها نماذج لتقنيات سنعتاد رؤيتها قريباً في مدننا»، مشيراً إلى أن هذه الحلول ستصبح جزءاً من المشهد الحضري في المستقبل القريب، إذ تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة والسلامة، وتعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا. كما ستعرض الشركة خلال المعرض روبوتات شبيهة بالبشر «Humanoids» تؤدي مهامّ يومية، إلى جانب مزرعة ذاتية التشغيل بالكامل تعتمد على تدخل بشري محدود في تجسيد لرؤية «K2» نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، حيث يتكامل الإنسان والآلة في تناغم لبناء مجتمعات أكثر كفاءة وجودة حياة.

وتطور «كي 2 - K2» تقنياتها في دولة الإمارات، حيث تُجرى اختبارات تجريبية تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة ومركز النقل المتكامل.

من جانبه، قال وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في «كي 2 - K2»، إن أبوظبي هي المكان الذي يتجسّد فيه المستقبل، والأتمتة تمثل جزءاً محورياً من هذا المستقبل، ومن خلال المشاركة في معرض «دريفت إكس- 2025 - DRIFTx»، ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، تستعرض الشركة تقنيات جاهزة لتكون جزءاً فاعلاً من نسيج المدينة.

يذكر أن «كي 2 - K2» شركة مملوكة لحكومة أبوظبي ومتخصصة في التقنيات المتقدمة، وتقود الجيل الجديد من الابتكار عبر تصميم وتطوير أنظمة ذكية في مجالات الروبوتات والتنقل الذاتي وعلوم الأداء، بهدف ابتكار حلول تعمل بأعلى مستويات الدقة والمرونة والكفاءة، وتسهم في تمكين الإنسان والآلة معاً للوصول إلى آفاق جديدة.