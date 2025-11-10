ولي عهد رأس الخيمة: تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتلبية تطلعات المتعاملين

رأس الخيمة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس ند الحبّي، أمس، اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واللواء علي عبدالله الرديمي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب - رأس الخيمة، وعدداً من كبار المسؤولين في الهيئة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المحلية في الإمارة، بما يُسهم في تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بالهيئة. وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية، وتبنّي الحلول الرقمية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتلبية تطلعات المتعاملين، وفق منظومة الذكاء الاصطناعي وأعلى معايير الجودة والتميز.