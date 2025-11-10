الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برئاسة عمار بن حميد.. «تنفيذي عجمان» يعتمد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية

برئاسة عمار بن حميد.. «تنفيذي عجمان» يعتمد المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية
11 نوفمبر 2025 01:13

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. دور داعم لمسار سياسي سوداني بقيادة مدنية
إطلاق شبكة مهابط الطائرات العمودية الكهربائية لدعم تشغيل التاكسي الطائر بأبوظبي

برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس المبادئ العامة لمشروع تطوير قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواءمة سياسات العمل الحكومي مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزيز جودة حياة الموظف الحكومي وأسرته، وترسيخ بيئة مؤسسية جاذبة تُوازن بين الحياة والعمل.
جاء ذلك في جلسة المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في أبوظبي.
يتضمن المشروع استحداث وتطوير منظومة إجازات أسرية شاملة لدعم الأسرة والوالدين، تشمل الرعاية للأبناء أو الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازات الوضع والأبوة والزواج، إضافة إلى إجازات العدة والحداد ورعاية ذوي الإعاقة، والمرونة في ساعات العمل للموظفة الحامل، والموظف من الوالدين الذي يعول خمسة أبناء فأكثر، بما يعزز الترابط الأسري ويحقق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية.
ويعتمد القانون أنماط عمل مرنة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية وطبيعة الوظائف، من خلال منح الموظف ساعات عمل أسبوعية مرنة تتوزع على مدار الأسبوع من دون التقيد بساعات العمل اليومية المحددة، إضافة إلى اعتماد نماذج العمل عن بُعد داخل الدولة وخارجها.

تنفيذي عجمان
الإمارات
عجمان
عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
المجلس التنفيذي لإمارة عجمان
قانون الموارد البشرية
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©