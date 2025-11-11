«أبوظبي لخدمات البيانات الصحية».. موقع مرجعي عالمي لتوحيد البيانات السريرية

أبوظبي (وام)

اعتمدت منظمة «سنوميد إنترناشيونال»، الجهة العالمية المعنية بتطوير المعايير السريرية، شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة لمجموعة «M42»، موقعاً مرجعياً عالمياً لتوحيد البيانات السريرية، وتطبيق معيار «سنوميد سي تي».

ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لنجاح منصة «ملفي»، أول شبكة لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، في تطبيق شامل واسع النطاق لمعيار «سنوميد سي تي» لتوحيد البيانات السريرية، ما يجعل شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية نموذجاً يحتذى به لتحقيق الترابط والتكامل في أنظمة الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان فريق منصة «ملفي» قد عمل على تطبيق معيار «سنوميد سي تي» عبر منظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، التي تربط أكثر من 3000 منشأة صحية وتتيح لأكثر من 52 ألف مستخدم مصرح لهم الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار سجلّ طبي.

وأسهم هذا التطبيق في إرساء نموذج فعال ومستدام لتوحيد البيانات على نحو يحدّ من الحاجة إلى خوادم المصطلحات من أطراف خارجية، ويعزز في الوقت ذاته جودة البيانات السريرية.

وأكد إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع الصحة الرقمية في دائرة الصحة - أبوظبي، أن نجاح منصة «ملفي» في تطبيق معيار «سنوميد سي تي» يجسّد قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع مسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة.

وقال: إن هذا الإنجاز يعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة صحية ذكية تضع المريض في محور الاهتمام، وتعتمد على أحدث التقنيات لتحسين جودة الرعاية.

من جانبه، أوضح كريم شاهين، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية في «M42»، أن هذا الاعتراف العالمي يؤكد إمكانية تحقيق توحيد شامل للبيانات السريرية على نطاق واسع، عندما تتكامل الأطر التنظيمية القوية مع الخبرات المتخصصة وثقافة التطوير المستمر.

وأشاد دون سويت، الرئيس التنفيذي لمنظمة «سنوميد إنترناشيونال»، بتجربة شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ومنصة «ملفي»، واصفاً إياهما بـ «المعيار الذهبي» في تطبيق معايير توحيد البيانات الصحية.

وأوضح أن نجاح ربط آلاف منشآت الرعاية الصحية ضمن منظومة موحدة تحافظ على دقة المعاني والمصطلحات السريرية، يُجسّد الأثر التحويلي لمعيار «سنوميد سي تي» عندما يُطبّق وفق أسس حوكمة متينة وتعاون فعّال بين الجهات المختلفة.