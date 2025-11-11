«أسبوع مستقبل المدن» يستعرض الجاهزية الرقمية والمجتمعات الذكية والابتكار الحضري

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت أمس في دبي فعاليات «أسبوع مستقبل المدن»، الذي نظمه متحف المستقبل بالتعاون مع بلدية دبي، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز جاهزية المدن للمستقبل عبر التكنولوجيا والتصميم الاستباقي والابتكار الحضري.

وشهدت فعاليات الحدث يومي 10 و11 نوفمبر في متحف المستقبل حضوراً واسعاً من الخبراء والمختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، إلى جانب عدد كبير من أساتذة وطلاب الجامعات الإماراتية.

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: مستقبل المدن لن يقوم على الحلول التقليدية، بل على الابتكار الجريء لمواجهة تحديات عالمية متسارعة. رؤيتنا ترتكز على خمس أولويات استراتيجية: إعادة تعريف كفاءة الطاقة عبر شبكات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة التفاوت الحراري، من خلال مواد مبتكرة تجعل المنازل أكثر برودة واستدامة، وإعادة الارتباط بالطبيعة باستخدام تقنيات تحاكي البيئة وتعيد الإنسان إلى حالة توازن مع محيطه، ومواجهة ندرة المياه عبر حلول ذاتية التشغيل تعتمد على الطاقة المتجددة، وأخيراً حماية التنوع البيولوجي بتحويل المدن إلى حدائق حية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد».

وقال ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: «شكل أسبوع مستقبل المدن على مدى اليومين الماضيين منصة متميزة لتعزيز التعاون، ودفع العمل المشترك للوصول إلى نتائج ملموسة على صعيد إعادة تعريف الطريقة التي نتخيّل بها مستقبل المدن، وسيكون التركيز خلال المرحلة المقبلة في ما بعد هذا الحدث على تحويل الأفكار والشراكات التي تبلورت ضمن فعاليته إلى مشاريع ومبادرات واستراتيجيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وحماية الكوكب، وتمكن المدن من مواجهة التحديات التي يفرضها العصر الحالي».

وأضاف: «نجح أسبوع مستقبل المدن في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للحوار حول مستقبل المدن الرقمية والمجتمعات الذكية، كما عكس مدى التزام متحف المستقبل وبلدية دبي بدفع الحوار العالمي حول الحوكمة والابتكار الحضري».

وتضمنت فعاليات «أسبوع مستقبل المدن» محاضرة حول الهندسة المعمارية قدمها المعماري الأردني سهل الحياري، الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة «العمارة والتصميم»، وذلك في إطار جلسات «الملتقى المعرفي» الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين متحف المستقبل ومبادرة «نوابغ العرب».

وأكد الحياري أن التصميم المعماري، حين يدار من منظور إنساني وفكري عميق، يصبح قادراً على بناء مدن نابضة بالحياة ومتصلة بالهوية والمعرفة في آنٍ واحد.

وتطرق لمفهوم «منطق الحدس الصامت» الذي يرى فيه الأساس الأصيل للعمل الإبداعي، مؤكداً أن الفكرة التصميمية تنشأ من إحساس فطري يسبق التحليل والنظرية، وأن هذا الحدس يُوجه العملية الإبداعية، ويمنحها صدقها واتزانها.

وركزت فعاليات اليوم الثاني ضمن محور «المدن الرقمية وصناعة المكان ومستقبل المجتمعات» على تصميم مدن تتمحور حول الإنسان، وتستفيد من التقنيات الرقمية في تعزيز جودة الحياة، وشهدت كلمات رئيسية ونقاشات موسّعة.