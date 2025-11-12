الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي المدير التنفيذي لمتحف طوكيو الوطني

خالد بن محمد بن زايد يلتقي المدير التنفيذي لمتحف طوكيو الوطني
12 نوفمبر 2025 10:14

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ماكوتو فوجيـوارا، المدير التنفيذي لمتحف طوكيو الوطني.

واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الثقافي في مجالات البحث والتعليم والتطوير المهني ضمن قطاع المتاحف، وسُبل توسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين الجانبين في مجالات المتاحف والتراث.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز الحوار الحضاري، وبناء جسور التعاون الثقافي الدولي، من خلال دعم مبادرات التنوع الثقافي وتعريف أجيال المستقبل بالإرث الإنساني والحضاري لمختلف شعوب وحضارات العالم.

وأكّد اللقاء أهمية التعاون في مجال الأنشطة المتحفية، بما يُسهم في تبادل الخبرات والمعارف عبر فرص التدريب المشترك، ورفع الكفاءات المهنية في القطاع المتحفي، إلى جانب تطوير برامج المعارض المشتركة التي تعزز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات واليابان.

حضر اللقاء، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ووريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
