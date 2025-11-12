«خليفة التربوية» تضيء على أفضل ممارسات رعاية الطفولة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في فعاليات «المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم (GESS)» في دبي، الذي يُعقد خلال الفترة من 11-13 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع الحدث نخبة من التربويين والمبتكرين وصنّاع التغيير الشباب من مختلف أنحاء العالم، ويُعدّ فعالية معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD)، ويتيح منصة حصرية لاستكشاف مستقبل التعليم، بدءاً من القيادة والرفاهية، وصولاً إلى التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والتعلّم الإبداعي.

وقال حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: «إنّ أهمية مشاركة الجائزة في هذا الحدث العالمي تنبع من رسالة الجائزة وأهدافها في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تطرح الجائزة 10 مجالات موزعة على 17 فئة، منها: الشخصية التربوية الاعتبارية التي تُمنح للشخصيات التي قدّمت إسهامات بارزة لمسيرة التعليم على المستويين المحلي والعربي، ومجال التعليم العام (فئة المعلّم المبدع محلياً وعربياً، وفئة الأداء التعليمي المؤسسي)، ومجال التعليم وخدمة المجتمع (فئة المؤسسات، وفئة الأسر الإماراتية المتميزة)، ومجال أصحاب الهمم (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات والمراكز)، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلّم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً) وغيرها».

وأكد حميد الهوتي أهميةَ مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكّر الذي تطرحه الجائزة كإحدى المبادرات الوطنية البارزة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في رعاية الطفولة المبكرة، ويتضمن هذا المجال فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج.