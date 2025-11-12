سفير أنغولا: نتشارك مع الإمارات رؤية موحّدة لأفريقيا مزدهرة ومتكاملة

أبوظبي (وام)

أكد جوليو ماياتو، سفير فوق العادة لجمهورية أنغولا لدى الدولة، أن دولة الإمارات وأنغولا تتشاركان رؤية موحّدة لأفريقيا مزدهرة ومتكاملة، وتمتلكان معاً القدرات والإرادة لترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات عملية تعود آثارها الإيجابية على القارّة بأسرها. وأشاد بعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، ووصفها بأنها أضحت واحدة من أكثر الشراكات ديناميكية وأهمية استراتيجية على امتداد محور الربط بين أفريقيا ومنطقة الخليج، وهي شراكة تقوم على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والالتزام الصادق بالتنمية المستدامة.

ونوّه بزيارة دولة، والتي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أنغولا خلال شهر أغسطس من هذا العام، بعد زيارات سابقة قام بها فخامة الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونغالف لورينزو إلى دولة الإمارات، واصفاً الزيارة بأنها كانت بمثابة محطة تحوّل مفصلية في مسار العلاقات الثنائية دشّنت لمرحلة جديدة من التعاون تقوم على الثقة والاستثمار والابتكار.

وأوضح أن الشراكة بين البلدين أثمرت تقدماً ملموساً في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية طويلة المدى للبلدين، مشيراً إلى أنه بوجود 44 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات متعددة من الذكاء الاصطناعي إلى التعاون الجمركي، فإن الشراكة بين البلدين مرشحة لإحداث أثر اقتصادي كبير وتوليد فرص عمل واسعة، فضلاً عن تعزيز دور دولة الإمارات جسراً محورياً يربط أفريقيا بالعالم العربي وأوروبا وآسيا. وأكد أنه انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات 2030، ومع توجُّه أنغولا نحو تنويع اقتصادها الوطني، تبرز الشراكة بين البلدين اليوم بوصفها نموذجاً متقدماً للتعاون الثنائي والتنمية المشتركة.

وقال سفير أنغولا: إنّ قطاع الطاقة يبرز محوراً أساسياً في هذه الشراكة، حيث تعمل شركة «مصدر» على توسيع استثماراتها في مجال الطاقة المتجدّدة في أنغولا، مستفيدة من الإمكانات الكبيرة لبلاده في هذا الشأن، بما يُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مرونة البنية التحتية. وأوضح أن التعاون الاستثماري بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، مع خطط دولة الإمارات للاستثمار بقيمة 6.5 مليار دولار في مشاريع جديدة ضمن 44 اتفاقية تمتدّ عبر قطاعات متعددة.

وشدّد على أن حكومة أنغولا ترى في قطاع الاتصال والإعلام ركيزة أساسية لتعزيز التواصل على المستويين الوطني والدولي، وبما ينسجم مع الأطر التنظيمية والمعايير العالمية المعتمدة.



تعاون إعلامي

أكد السفير، خلال لقائه المسؤولين في قطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات «وام»، حرص بلاده على تعزيز التعاون الإعلامي مع دولة الإمارات، مشيراً في هذا الصّدد إلى ما شهده العام 2025 من توقيع اتفاق للتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء الأنغولية «أنغوب» ووكالة أنباء الإمارات «وام»، يقضي بتبادل الأخبار والصور والمواد المرئية بشكل يومي ومجاني باللغات المتفق عليها، ونشرها عبر المواقع والمنصات الإعلامية المحلية، ومن المتوقّع أن يتوسع هذا التعاون لاحقاً ليشمل التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة والرقمية.

وقال، إنه في ظل قيادة فخامة الرئيس جواو مانويل غونغالف لوربنزو، تبنّت أنغولا سياسة خارجية نشطة ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتحديث النهضة التنموية، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية، وفي هذا الإطار برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً رئيسياً موثوقاً لأنغولا.

وكان السفير، يرافقه عدد من أعضاء سفارة أنغولا في أبوظبي، قام بجولة في مقرّ وكالة أنباء الإمارات، اطّلع خلالها على مراحل تطور الوكالة والخدمات الإعلامية التي تقدّمها.