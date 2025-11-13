الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كي 2 - K2» و«هواوي» تتعاونان لتسريع تطوير تقنيات الشحن الذكي والمستدامة في أبوظبي

«كي 2 - K2» و«هواوي» تتعاونان لتسريع تطوير تقنيات الشحن الذكي والمستدامة في أبوظبي
13 نوفمبر 2025 13:39

وقّعت شركة «كي 2 - K2» المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصّصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أمس مذكرة تفاهم مع شركة هواوي «Huawei» وذلك خلال معرض «دريفت إكس- 2025 - DRIFTx» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة.
تهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية للشحن الذكي والابتكار في الطاقة الخضراء، وتطوير تقنيات المدن الذكية من الجيل القادم في إمارة أبوظبي.
وتهدف الشراكة إلى دعم رؤية أبوظبي في مجال التنقّل الحضري المستدام والبنية التحتية الذكية، من خلال دمج منظومة «كي 2 - K2» للحلول الذاتية والذكية في قطاع التنقل مع خبرات شركة هواوي العالمية في مجالات الطاقة الذكية والتقنيات الرقمية.
وأكد شون تيو المدير التنفيذي لشركة «كي 2 - K2»، أن التعاون مع هواوي يجسّد رؤية مشتركة تقوم على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات الذكية التي تسهم في إحداث تحول نوعي في أسلوب حياة الناس وتنقلهم وتواصلهم.
من جانبه، قال ديفيد تاو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات، إن توقيع مذكرة التفاهم مع «كي 2 - K2» يعكس التزام الشركتين المشترك بالابتكار والتميُّز والنمو المستدام، مشيراً إلى أن التعاون سيسهم في إطلاق مبادرات نوعية تحدث أثراً إيجابياً في المنطقة.
من جهته قال وليد البلوشي نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في «كي 2 - K2»، إن أبوظبي لا تكتفي بتبنّي تقنيات المستقبل بل تسهم في صياغتها، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة هواوي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة ترتكز على مفاهيم الابتكار والاستقلالية والاستدامة، مؤكداً أن مستقبل المدن الذكية يبدأ من أبوظبي.

المصدر: وام
هواوي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
