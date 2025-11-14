انطلاق أعمال مؤتمر الإمارات الـ13 للأورام في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر الإمارات الثالث عشر للأورام «EOC 2025» الذي يستضيفه مستشفى توام بتنظيم من شركة «صحة»، التابعة لمجموعة بيورهيلث، ويستمر حتى 16 نوفمبر الحالي.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «تمكين رعاية مرضى السرطان بالذكاء الاصطناعي.. من الابتكار إلى التأثير»، حيث استقبل أكثر من 3000 مشارك، إلى جانب 30 خبيراً دولياً، يستعرضون تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق وابتكارات العلاج الإشعاعي في مجال طب الأورام السريري.

وتضمن المؤتمر 33 جلسة، منها 19 جلسة علمية و14 ورشة عمل، ويضم البرنامج الكامل نحو 200 عرض تقديمي تغطي تخصّصات فرعية متعددة في طب الأورام، وتشمل سرطان الثدي، والجهاز الهضمي، والرئة، وأورام الأطفال، وأورام النساء، والرعاية التلطيفية، بالإضافة إلى عروض من تخصّصات الطب الإشعاعي، والتمريض، والمهن الطبية المساندة.

وقال الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إن المؤتمر يمثّل مصدر فخر لدولة الإمارات ويعكس التقدم الكبير، الذي تحققه الدولة في مجال الرعاية الصحية، حيث يشهد طب الإمارات تطوراً لافتاً مع تسجيل حالات شفاء ناجحة سنوياً بفضل الجهود المبذولة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد سعيد بالعرج، رئيس المؤتمر ورئيس مركز «توام» للأورام، أن المؤتمر يسلّط الضوء على الدور البارز للذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية والعناية بمرضى الأورام، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، كما شهد استضافة أحد أبرز العلماء في علاج الأورام بالإشعاع، لاسيما الأورام الحميدة.

من جانبه، أكد فيفيك كافادي، الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية لأورام الإشعاع «ASTRO» حرص الجمعية، على توسيع آفاق التعاون الدولي في مجال أورام الإشعاع.

من جانبها، قالت الدكتورة موزة بن حمرور العامري، رئيسة قسم جراحة الثدي في مستشفى «توام» ورئيسة جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي، إن ورشة العمل التي يُناقشها مؤتمر الأورام هذا العام تضم خبراءً من دول مجلس التعاون والدول العربية، ويقدّمها «أكيوفيا»، أحد أكبر مراكز أبحاث الأورام.