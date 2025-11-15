الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة

عدد من الشيوخ يحضرون أفراح الشحوح برأس الخيمة
16 نوفمبر 2025 01:52

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
الإمارات تحتفي بـ "اليوم الدولي للتسامح" وتواصل دورها المحوري في تعزيز صوت الاعتدال

حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر بن أحمد المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في دولة الإمارات، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم أحمد حسن القيشي الشحي، بمناسبة زفاف نجليه «سعيد» إلى كريمة عبيد زيد علي القيشي الشحي، و«هلال» إلى كريمة حسن بن زيد محمد الشحي. وحضر الحفل، الذي أقيم في منطقة جلفار برأس الخيمة، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين والمهنئين.
وهنّأ الشيخ سالم بن سلطان والشيوخ والحضور العرسان وذويهم، راجين المولى عزّ وجلّ أن يبارك لهم، وأن يرزقهم حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة. وقدمت فرقة المزيود الحربية وفرقة المذاريب الحربية وطبول الرواح الفنون والشلات والأهازيج التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

رأس الخيمة
الإمارات
أفراح الشحوح
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©