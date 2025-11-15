الجالية الروسية: الإمارات نموذج عالمي في التسامح

دبي (وام)

أكدت إيلينا تاريلوفا، رئيسة المجلس التنسيقي لمنظمات المواطنين الروس المقيمين في دولة الإمارات، أن الإمارات تعد اليوم نموذجاً عالمياً فريداً في تعزيز مبادئ التسامح والحوار بين الأديان.

وقالت تاريلوفا، إن الحياة الثقافية في الإمارات تتميز بأجواء من الانفتاح والتعددية يجسدها تنظيم عدد كبير من المعارض والمهرجانات الدولية التي تستقطب المشاركين والجمهور من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الجالية الروسية حريصة على المشاركة الفاعلة في المبادرات الثقافية والإنسانية والمجتمعية التي تشهدها الإمارات، إذ تشعر بأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ونوّهت بما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية من نمو متصاعد في مختلف المجالات. وأكدت أن الأجواء القائمة على الاحترام المتبادل وروح المودة في دولة الإمارات تجعل المقيمين من مختلف الجنسيات يشعرون بالراحة والاطمئنان.