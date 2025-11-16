«الكشفي العربي» يبحث البعد التربوي والقيادي في بناء الأجيال

أبوظبي (وام)

واصل المؤتمر الكشفي العربي الحادي والثلاثون أعماله أمس في العاصمة أبوظبي بمشاركة وفود 17 جمعية كشفية عربية لبحث مستقبل العمل الكشفي العربي خلال السنوات المقبلة، وتعزز دوره التربوي والقيادي في بناء الأجيال. وتشهد جلسات المؤتمر -الذي انطلق أول أمس ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري- إقرار السياسات العامة للحركة، واعتماد الاستراتيجية العربية المقبلة، إلى جانب اعتماد البرامج والمبادرات المشتركة.

وقال الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، رئيس المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر في أبوظبي امتداد لمسيرة مشرّفة بدأتها دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتحديداً منذ استضافتها للمؤتمر الكشفي العربي الثامن عشر عام 1988 برعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واليوم، نجدد هذا العهد لنعكس للعالم التزام دولتنا الراسخ بدعم الحركة الكشفية العربية وتمكين الشباب العربي.



150 قائداً كشفياً عربياً

وأكد الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، رئيس المؤتمر، عن مشاركة وفد دولة الإمارات بالمؤتمر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 150 قائداً كشفياً عربياً من جميع الجمعيات الكشفية العربية سيناقشون كل ما يتعلق بالشأن الكشفي على المستوى العربي، بالإضافة إلى المشاركة بورش العمل والقيام بزيارات لمعالم إمارة أبوظبي.