علوم الدار

مكتبة أجيال المستقبل تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54

مكتبة أجيال المستقبل تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54
17 نوفمبر 2025 09:56

احتفلت مكتبة أجيال المستقبل، أحد مشاريع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، عبر برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي، أمس، بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

شارك في الحفل 70 عضواً من المواطنين والمقيمين، إضافة للمشرفات وإدارة المؤسسات والمتطوعات، في الاحتفالات التي أقيمت في قاعات براعم المعرفة، وتاج المعرفة، وإمارات المعرفة.


كما شارك في الاحتفال فريق مشروع إرث زايد، وأعضاء من فريق بصمة خالدة، في فقرات قدمتها مدرسة القهوة والسنع وقسم الحرفيات في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بما يعكس تنوّع المجتمع وروح التعايش التي تميز الدولة.

وتضمن الاحتفال عرض كلمة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، أكدت فيها عمق الهوية الإماراتية، ودور القراءة والمعرفة في تعزيز الانتماء الوطني، وتكوين جيلٍ واعٍ يفتخر بقيادته الرشيدة ويعتز بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مختلف المجالات.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة في فقرة اليولة التراثية، وتم توزيع هدايا رمزية على المشاركين، والتُقطت لهم الصور التذكارية.

وأكد الاحتفال الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في نشر الثقافة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، من خلال فعاليات معرفية تربط بين القراءة والانتماء وتحتفي بما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وريادة في ظل قيادتها الحكيمة.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
