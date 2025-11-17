الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» توحّد إجراءات تراخيص بناء المساجد على مستوى الدولة

17 نوفمبر 2025 10:40

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن أبرز المنجزات والخطوات التي تم إجراؤها بشأن تحقيق مستهدفات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء هذا العام، بهدف تصفير البيروقراطية وتوحيد الإجراءات والمعايير ذات الصلة ببناء المساجد وتبسيط رحلة المتعامل وسهولة الإجراءات في استقبال مساهمته ووقفه. وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرصهم على ترجمة استراتيجية حكومة دولة الإمارات برؤىً مستقبليةِ معمقة تتخذ من المواكبة والاستفادة من التقنية العصرية مرتكزات أساسية تبني عليها خططها لخدمة أهدافها ورسالتها في المجتمع، منوهاً بالعناية التي تحظى بها بيوت الله من القيادة ، للهيئة في كل شؤونها ومبادراتها. وقال إن الهيئة تحرص على تصفير البيروقراطية في كل خدماتها الحكومية وتعاملاتها مع المجتمع، حيث أفردت اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف هذه المبادرة بابتكار نهجٍ أكثر كفاءة يتميز بالسرعة والسلاسة في تنفيذ مشاريع بناء المساجد. وأوضح أن الهيئة قامت بتوحيد إجراءات تراخيص بناء المساجد على مستوى الدولة لتقليل التباين بين الجهات المختصة، وخفض تكلفة البناء عبر اعتماد معايير موحدة لتحفيز المحسنين والداعمين على الإسهام في عمارة المساجد، وتبسيط المسارات الإدارية وتقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة 50%، وتوفير قاعدة بيانات محدثة للأراضي الجاهزة للبناء، وتفعيل المتابعة الإكترونية لمعاملات بناء المساجد، وتمديد فترة صلاحية شهادات عدم الممانعة لأراضي المساجد، كما تم توفير 33 أرضًا جاهزةً للبناء في 4 إمارات، كمرحلةٍ أولى، وعرضها على المحسنين، كما يمكن للجمهور الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي. وثمن الدكتور الدرعي التعاون والتناغم والتكامل الحضاري مع مركز المسرعات لخدمة الأهداف المشتركة متقدمًا بالشكر لكل أفراد المجتمع من أهل الخير والمحسنين على إقبالهم لوقف أموالهم ومساهمتهم في بناء وعمارة بيوت الله التي لها مكانتها ودورها في تنمية المجتمع روحيًا ودينيًا وتوعويًا واجتماعيًا، ونشر القيم الإنسانية والأخلاقية السمحة.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية
الإمارات
