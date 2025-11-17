الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يطلع على أحدث ابتكارات الشركات الوطنية والدولية المشاركة في معرض دبي للطيران 2025

رئيس الدولة يطلع على أحدث ابتكارات الشركات الوطنية والدولية المشاركة في معرض دبي للطيران 2025
17 نوفمبر 2025 19:48

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فعاليات الدورة الـ 19 من معرض دبي للطيران 2025، الذي يقام في «دبي وورلد سنترال»، تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، ويستمر حتى 21 من شهر نوفمبر الجاري.

واطلع سموه، خلال جولته في أجنحة عدد من الشركات الوطنية والدولية والمساحات الخارجية المخصصة للعرض، على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المتقدمة في مجال الطيران والفضاء والدفاع.

وتبادل سموه الأحاديث مع ممثلي الجهات والشركات الوطنية والدولية، واستمع منهم إلى شرح حول مشاركاتهم وما يعرضونه من تقنيات وابتكارات متقدمة، بجانب أحدث الطائرات المدنية والعسكرية وأنظمة الدفاع الجوي.

وشهد سموه، خلال الجولة، تدشين طائرة بدر-250 «B-250» متعددة المهام من إنتاج مجموعة «كالدس القابضة» الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية، والتي تعد الأولى من فئتها، حيث جرى تصميمها وتطويرها وإنتاجها بالكامل بكفاءات إماراتية.

كما اطلع سموه، خلال زيارة جناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، على أحدث مشاريع المجلس ومبادراته في إطار جهوده المتواصلة لدعم منظومة صناعات دفاعية راسخة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل.
وأشاد سموه بهذه المناسبة بالتقدم الذي تشهده الصناعات الدفاعية الوطنية، والدور المهم الذي تقوم به الكوادر الإماراتية في هذا المجال.

"كالدس" تدشن طائرة "بدر-250" الهجومية الخفيفة المُصنعة بالكامل في الإمارات

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن معرض دبي للطيران يعد منصة عالمية، يسهم في تعزيز الشراكات الدولية والتعاون البناء في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، بجانب ترسيخه مكانة دولة الإمارات وجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الدولية التي تجمع رواد الابتكار والتقنيات المتقدمة التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص جديدة للنمو والتقدم.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى لدى وصوله «دبي وورلد سنترال» أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حيث تبادل سموهم التحية والأحاديث الودية.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، وي ينغبياو، عضو مجلس الإدارة، رئيس شركة صناعة الطيران الصينية، وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاركة في معرض دبي للطيران بوصفه منصة دولية تجمع ممثلي كبرى الشركات العالمية التي تعرض أحدث التقنيات والأنظمة التي تنتجها.

ورافق سموه، خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
معرض دبي للطيران
