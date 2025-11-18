الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«أبوظبي للتنقل» يطلق مشروعاً تجريبياً لتشغيل مركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في الإمارة

«أبوظبي للتنقل» يطلق مشروعاً تجريبياً لتشغيل مركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في الإمارة
18 نوفمبر 2025 20:02

تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل، مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي للتجارة الإلكترونية في أبوظبي، بالتعاون مع منصة «نون» للتجارة الإلكترونية، وشركة «أوتوغو» التابعة لشركة «كي 2»، في إطار جهود المركز لتطوير منظومة التنقّل الذكي في الإمارة، ودعم ريادة أبوظبي في مجالات التحول الرقمي والنقل المستدام.
يدمج هذا المشروع مركبات التوصيل الذاتي التي طورتها شركة «أوتوغو» ضمن شبكة الخدمات اللوجستية التابعة لمنصة نون، لتعزيز كفاءة عمليات تزويد مراكز التوزيع المصغّرة في أبوظبي، ودعم منظومة النقل الذكي باستخدام تقنيات القيادة الذاتية المتقدمة.
وتتمتع هذه المركبات بتقنيات ذكاء اصطناعي وأجهزة استشعار متطورة تمكّنها من التنقل بكفاءة وأمان في المناطق الحضرية، وتسليم الطلبات مباشرة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
تمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، إذ تجمع بين تقنيات التنقّل الذكي والتجارة الإلكترونية لرفع كفاءة العمليات وتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية وتحسين تجربة العملاء.
وتدعم المبادرة استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنقّل الذكي التي تهدف إلى تنفيذ 25% من الرحلات في الإمارة عبر وسائل نقل ذكية بحلول عام 2040.
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل بالإنابة: «يأتي مشروع التشغيل التجريبي لمركبات التوصيل الذاتي بالتعاون مع منصة نون في إطار توجه إمارة أبوظبي نحو تطوير منظومة نقل أكثر ذكاءً واستدامة.
ويجسد المشروع التزام مركز النقل المتكامل بتوسيع مجالات استخدام التقنيات الحديثة في النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير بيئة تجريبية مرنة تتيح اختبار التقنيات المستقبلية وتطبيقها ضمن أطر تنظيمية متكاملة تدعم جاهزية الإمارة للتحول نحو التنقل الذكي».
وقال فرّاز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون: «تسعى نون إلى إعادة تعريف مستقبل التجارة الإلكترونية من خلال الابتكار، وتشكل شراكتنا مع مركز النقل المتكامل وأوتوغو خطوة مهمة نحو تطوير حلول توصيل ذاتية تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.
ويجسد هذا التعاون التزامنا بالمشاركة في جهود أبوظبي لتطبيق التقنيات الحديثة في قطاع النقل وتعزيز الابتكار في العمليات اللوجستية».
ويستعد مركز النقل المتكامل بالتعاون مع «أوتوغو» و«نون» لتوسيع مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة، ليشمل تطبيق التقنية في مناطق جديدة وتوسيع نطاق الخدمات، وصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل في أبوظبي.

«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اقتصاد المستقبل
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السيارات ذاتية القيادة
أبوظبي للتنقل
الذكاء الاصطناعي
