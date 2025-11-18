الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تتصدر العالم بـ 52 حديقة حاصلة على «العلم الأخضر»

جاهزية عالية في حدائق أبوظبي (الصور من المصدر)
19 نوفمبر 2025 01:47

هالة الخياط (أبوظبي)

حققت دائرة البلديات والنقل - ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، إنجازاً عالمياً جديداً يعزز مكانة الإمارة في مجالات الاستدامة وجودة الحياة، بعد حصول 21 حديقة جديدة في مدينة أبوظبي على اعتراف جائزة العلم الأخضر، وتجديد الاعتراف لـ31 حديقة أخرى، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 52 حديقة حاصلة على اعتراف العلم الأخضر لحدائقها ومتنزهاتها الترفيهية.

وبهذا الإنجاز، تتصدر بلدية مدينة أبوظبي الجهات العالمية الأكثر حصولاً على اعتراف العلم الأخضر لحدائقها ومتنزهاتها الترفيهية لعام 2025، لتسطر إنجازاً يعكس اهتمام الإمارة بتطوير البنية التحتية الخضراء وتطبيق أعلى المعايير البيئية.

وتعد جائزة العلم الأخضر معياراً دولياً مرموقاً يمنح للحدائق والمتنزهات، التي تحقق مستويات رفيعة في الإدارة المستدامة، وكفاءة التشغيل، وحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمع. 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: شبابنا الإماراتي مستعد للتحول الرقمي
وفد «قمة أبوظبي للبنية التحتية» يزور مصنع Dorce بأنقرة

ولا يمنح هذا الاعتراف إلا للمواقع التي تثبت التزاماً صارماً بمعايير تشمل جودة مرافق الزوار، ونظافة الموقع، وسلامة المساحات العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار في استدامة المساحات الخضراء. 

ويشكل حصول حدائق أبوظبي على هذا العدد الكبير من الجوائز، دليلاً على جاهزيتها التامة لتكون بيئات حضرية مثالية، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري الأخضر.

مكانة متقدمة
يمنح هذا الاعتراف الدولي أبوظبي مكانة متقدمة على خريطة المدن العالمية الأكثر التزاماً بالاستدامة البيئية، مشيراً إلى استمرار البلدية في تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين تجربة الزوار، وترسيخ مكانة الحدائق وجهات مجتمعية حيوية تعزز الترابط الاجتماعي والصحة العامة.

أبوظبي
الاستدامة
جائزة العلم الأخضر
دائرة البلديات والنقل
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان في حديث مع رئيس الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان
اليوم 01:48
يمنيون ينتظرون في طابور طويل لتلقي مساعدات إنسانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع.. والعدد يتزايد
اليوم 01:48
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف» تحذر من تدهور أوضاع أطفال غزة
اليوم 01:48
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع مجموعة «العلوم والتكنولوجيا»
اليوم 01:48
من جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي حول غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تطالب بضمان حماية أهالي غزة ومنع التهجير
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©