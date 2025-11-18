أبوظبي تتصدر العالم بـ 52 حديقة حاصلة على «العلم الأخضر»

هالة الخياط (أبوظبي)



حققت دائرة البلديات والنقل - ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، إنجازاً عالمياً جديداً يعزز مكانة الإمارة في مجالات الاستدامة وجودة الحياة، بعد حصول 21 حديقة جديدة في مدينة أبوظبي على اعتراف جائزة العلم الأخضر، وتجديد الاعتراف لـ31 حديقة أخرى، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 52 حديقة حاصلة على اعتراف العلم الأخضر لحدائقها ومتنزهاتها الترفيهية.





وبهذا الإنجاز، تتصدر بلدية مدينة أبوظبي الجهات العالمية الأكثر حصولاً على اعتراف العلم الأخضر لحدائقها ومتنزهاتها الترفيهية لعام 2025، لتسطر إنجازاً يعكس اهتمام الإمارة بتطوير البنية التحتية الخضراء وتطبيق أعلى المعايير البيئية.





وتعد جائزة العلم الأخضر معياراً دولياً مرموقاً يمنح للحدائق والمتنزهات، التي تحقق مستويات رفيعة في الإدارة المستدامة، وكفاءة التشغيل، وحماية البيئة، وتعزيز رفاهية المجتمع.





ولا يمنح هذا الاعتراف إلا للمواقع التي تثبت التزاماً صارماً بمعايير تشمل جودة مرافق الزوار، ونظافة الموقع، وسلامة المساحات العامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والابتكار في استدامة المساحات الخضراء.





ويشكل حصول حدائق أبوظبي على هذا العدد الكبير من الجوائز، دليلاً على جاهزيتها التامة لتكون بيئات حضرية مثالية، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري الأخضر.





مكانة متقدمة

يمنح هذا الاعتراف الدولي أبوظبي مكانة متقدمة على خريطة المدن العالمية الأكثر التزاماً بالاستدامة البيئية، مشيراً إلى استمرار البلدية في تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين تجربة الزوار، وترسيخ مكانة الحدائق وجهات مجتمعية حيوية تعزز الترابط الاجتماعي والصحة العامة.