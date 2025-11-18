خالد بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الـ17 من معرض «فن أبوظبي»

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، الدورة الـ17 من معرض «فن أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات، حتى 23 نوفمبر الجاري.

واطلع سموه، خلال جولته في المعرض، على أبرز الأعمال الفنية والمجسمات المعروضة، إلى جانب المشاريع التي تقدمها المؤسسات الفنية المشاركة من 142 صالة فنية تمثل 34 دولة، من بينها 53 صالة تشارك للمرة الأولى في المعرض.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة افتتاح الدورة الحالية من معرض «فن أبوظبي»، أهمية تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، مشيراً إلى أن المعرض يسهم بصورة فاعلة في دعم الأهداف الطموحة للرؤية الثقافية لأبوظبي، من خلال تسليط الضوء على المواهب الإبداعية، وتوفير منصة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي يؤديه معرض «فن أبوظبي» بوصفه منصة رائدة تتيح للفنانين المحليين والعالميين عرض أعمالهم الإبداعية والتفاعل مع جمهور واسع من عشاق الفنون، داعياً سموه إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحراك الثقافي، ودعم المبادرات التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفنون والإبداع.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يجسد معرض (فن أبوظبي) مكانة الإمارة عاصمة ثقافية عالمية ومنارة للفن، بما يتماشى مع رؤيتنا للثقافة بوصفها جسراً يربط بين الأشخاص والأفكار والأجيال.

ومن خلال جهود الاستثمار الثقافي والبرامج الاستراتيجية، نواصل تمكين الفنانين، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وصياغة مستقبل يلهم فيه الفن والثقافة التقدم والابتكار. ويعد هذا النمو المتزايد للمعرض عاماً بعد عام شهادة حية على استثمارنا طويل الأجل في منظومة ثقافية مزدهرة تسهم في تعزيز الحوار العالمي، وترسيخ المشهد الفني لدولة الإمارات العربية المتحدة».

حضر الافتتاح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويعكس التوسع في المشاركات التي يشهدها المعرض في نسخته السابعة عشرة مدى التأثير الملموس للاستثمارات الاستراتيجية والمستدامة التي اعتمدتها الإمارة في القطاعات الثقافية والإبداعية. ويسهم هذا النمو بصورة مباشرة في دعم رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى مواصلة الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفن والثقافة.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض «فن أبوظبي» يعد من أبرز الفعاليات الفنية على مستوى الدولة والمنطقة، حيث يجمع سنوياً نخبة من صالات العرض والفنانين من مختلف دول العالم، مقدماً منصات متنوعة لعرض الفنون الحديثة والمعاصرة؛ بهدف تعزيز الحوار الثقافي، وتوسيع آفاق التبادل الفني، ودعم المواهب الصاعدة، إلى جانب إسهاماته في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للفنون والابتكار الثقافي.