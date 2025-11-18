عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية البحرين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه بسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات الأخوية، وجوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، والحرص المتبادل على تطوير وتنمية مسارات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.