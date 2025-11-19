اختتام المسابقة الدولية في العلوم الإسلامية واللغة العربية في قازان بروسيا الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت في قازان بروسيا الاتحادية المسابقة الدولية في العلوم الإسلامية واللغة العربية، التي نظّمتها الجامعة الروسية الإسلامية، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ضمن جهود الجانبين العلمية والأكاديمية في مجال الدراسات العربية والإسلامية والاعتناء بها، وتعزيز مكانة اللغة العربية وسط الأقليات المسلمة، باعتبارها الوعاء الناقل للحضارة العربية الإسلامية، والوسيلة لإبراز التراث العربي الأصيل والتعريف بقيمه الإنسانية.

وتضمّنت المسابقة ثلاثة مسارات رئيسة شملت، الفقه الإسلامي، وأصول الدين، واللغة العربية، وتم تتويج الفائزين بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والأستاذ الدكتور رفيق محمد شين، مدير الجامعة الروسية الإسلامية.

وشارك في فعاليات المسابقة أكثر من 20 متسابقاً يمثلون عدداً من الجامعات والمؤسسات المحلية في روسيا، إلى جانب وفود من جامعات دولية تمثل 12 دولة حول العالم.



تعزيز العلاقات الثقافية

أكد الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أن رعاية الجامعة لهذه المسابقة تأتي انطلاقاً من اهتمامها بالدراسات الإسلامية والعربية والاجتماعية، وحرصها على توثيق صلاتها العلمية والأكاديمية مع المؤسسات والجامعات الروسية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تُسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول المشاركة.

وأضاف: «إن رعاية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للمسابقة، تجسّد رسالتها الوطنية والعلمية المستندة إلى الإرث الإنساني لمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإلى المبادئ الاستراتيجية لدولة الإمارات في الحفاظ على منظومة القيم الإماراتية القائمة على الانفتاح والتسامح واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية بين شعوب العالم».