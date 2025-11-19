الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربيكا جرينسبان: «تجارة الذكاء الاصطناعي» ساهمت بـ 40% من نمو التجارة العالمية

ربيكا جرينسبان: «تجارة الذكاء الاصطناعي» ساهمت بـ 40% من نمو التجارة العالمية
20 نوفمبر 2025 00:59

دبي (الاتحاد) 
 أكدت ربيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن العالم يقف اليوم على أعتاب «نقطة تحول تاريخية» يُعاد فيها تشكيل قواعد التنافسية الاقتصادية، مشدِّدة على أن المعرفة هي القوة المحرِّكة الأساسية والجديدة للاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن قمة المعرفة 2025، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، حملت عنوان: «اقتصاديات المعرفة والتجارة العالمية: مسارات جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة».
وكشفت جرينسبان أن التجارة العالمية سجّلت هذا العام نمواً لافتاً بوصولها إلى 33 تريليون دولار، بزيادة 3.7 تريليون دولار عن العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا النمو لم يعد دورياً، بل أصبح مدفوعاً بعوامل هيكلية مرتبطة بالمعرفة والرقمنة.
واستعرضت جرينسبان أرقاماً تدعم هذا التحول، موضّحة أن صادرات الخدمات سجّلت نمواً قياسياً بلغ 9% العام الماضي، مشكّلة 62% من إجمالي التجارة العالمية، بينما لم يتجاوز نمو تجارة السلع 2% فقط، لافتة إلى أنه على الرغم من أن التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تمثل سوى 15% من الطلب العالمي، إلا أنها ساهمت بـ 40% من نمو التجارة لهذا العام، مضيفة أن القطاعات كثيفة المعرفة أصبحت صاحبة الوزن الأكبر.
وأشارت إلى أن «الرقمنة» باتت تعيد تشكيل القطاعات كافة، حيث أصبحت المنتجات المادية (مثل السيارات) منظومات من البرمجيات والبيانات والخدمات، مما يتيح تداول الخدمات عالمياً بوتيرة غير مسبوقة.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©