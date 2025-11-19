ربيكا جرينسبان: «تجارة الذكاء الاصطناعي» ساهمت بـ 40% من نمو التجارة العالمية

دبي (الاتحاد)

أكدت ربيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن العالم يقف اليوم على أعتاب «نقطة تحول تاريخية» يُعاد فيها تشكيل قواعد التنافسية الاقتصادية، مشدِّدة على أن المعرفة هي القوة المحرِّكة الأساسية والجديدة للاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن قمة المعرفة 2025، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دبي، حملت عنوان: «اقتصاديات المعرفة والتجارة العالمية: مسارات جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة».

وكشفت جرينسبان أن التجارة العالمية سجّلت هذا العام نمواً لافتاً بوصولها إلى 33 تريليون دولار، بزيادة 3.7 تريليون دولار عن العام الماضي، مشيرة إلى أن هذا النمو لم يعد دورياً، بل أصبح مدفوعاً بعوامل هيكلية مرتبطة بالمعرفة والرقمنة.

واستعرضت جرينسبان أرقاماً تدعم هذا التحول، موضّحة أن صادرات الخدمات سجّلت نمواً قياسياً بلغ 9% العام الماضي، مشكّلة 62% من إجمالي التجارة العالمية، بينما لم يتجاوز نمو تجارة السلع 2% فقط، لافتة إلى أنه على الرغم من أن التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تمثل سوى 15% من الطلب العالمي، إلا أنها ساهمت بـ 40% من نمو التجارة لهذا العام، مضيفة أن القطاعات كثيفة المعرفة أصبحت صاحبة الوزن الأكبر.

وأشارت إلى أن «الرقمنة» باتت تعيد تشكيل القطاعات كافة، حيث أصبحت المنتجات المادية (مثل السيارات) منظومات من البرمجيات والبيانات والخدمات، مما يتيح تداول الخدمات عالمياً بوتيرة غير مسبوقة.