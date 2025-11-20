الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني
20 نوفمبر 2025 09:18

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في مناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة، مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والرخاء ومواصلة مسيرة النماء والازدهار. تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ مجسدة روح الأخوّة والمحبة ووحدة المصير، وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون فيما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
سلطان عمان
