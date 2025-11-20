رئيس الدولة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في مناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والأشقاء في السلطنة، مع صادق أمنياتي بالمزيد من التقدم والرخاء ومواصلة مسيرة النماء والازدهار. تجمع الإمارات وعمان علاقات راسخة تمتد عبر التاريخ مجسدة روح الأخوّة والمحبة ووحدة المصير، وإن شاء الله تتواصل علاقات الخير والتعاون فيما بيننا من أجل مستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».





