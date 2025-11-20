شرطة أبوظبي تنظّم فعالية الوعي الصحي للحد من مخاطر السكري

نظّمت شرطة أبوظبي فعالية اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، واتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الإصابة بالسكري وبمشاركة واسعة من الموظفين.





وتضمّنت الفعالية التي نظمتها إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع مستشفى برجيل- الريم ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، إجراء فحوصات طبية متكاملة شملت قياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب تقديم استشارات طبية وغذائية بإشراف أخصائيين، بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية وتشجيع المنتسبين على اتباع أنماط حياة سليمة تقلّل من مخاطر الإصابة بالسكري.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات حرص شرطة أبوظبي على أهمية الشراكات المجتمعية في تنفيذ المبادرات الصحية التي تعزز جودة الحياة في بيئة العمل، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الصحية التي تقدمها شرطة أبوظبي لمنتسبيها، وأن أهمية التوعية المستمرة والفحص المبكر يشكّلان عنصرًا أساسيًا للحد من انتشار الأمراض المزمنة ودعم بيئة عمل صحية ومستدامة.

وأثني العقيد الدكتور عبدالعزيز محمد الشريف نائب مدير إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي على جهود الجهات المشاركة ودورها في إنجاح الفعالية، موضحًا أن الفحوصات والإرشادات المقدّمة أسهمت في اكتشاف مؤشرات صحية مهمة لدى عدد من المنتسبين، الأمر الذي يمكّن من التدخل المبكر والوقاية من مضاعفات المرض.

وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من منتسبيها الذين استفادوا من الفحوصات والخدمات الصحية المقدمة، واختتمت بتوزيع منشورات تثقيفية وتوعوية حول الوقاية من مرض السكري، وأهمية الاعتماد على نمط حياة صحي ومستدام، وإجراء الفحوصات الدورية لضمان صحة أفضل.