الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظّم فعالية الوعي الصحي للحد من مخاطر السكري

شرطة أبوظبي تنظّم فعالية الوعي الصحي للحد من مخاطر السكري
20 نوفمبر 2025 14:03

نظّمت شرطة أبوظبي فعالية اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، واتباع نمط حياة صحي للحد من مخاطر الإصابة بالسكري وبمشاركة واسعة من الموظفين. 

وتضمّنت الفعالية التي نظمتها إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وبالتعاون مع مستشفى برجيل- الريم  ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، إجراء فحوصات طبية متكاملة شملت قياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب تقديم استشارات طبية وغذائية بإشراف أخصائيين، بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية وتشجيع المنتسبين على اتباع أنماط حياة سليمة تقلّل من مخاطر الإصابة بالسكري. 

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات حرص شرطة أبوظبي على أهمية الشراكات المجتمعية في تنفيذ المبادرات الصحية التي تعزز جودة الحياة في بيئة العمل، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الصحية التي تقدمها شرطة أبوظبي لمنتسبيها، وأن أهمية التوعية المستمرة  والفحص المبكر يشكّلان عنصرًا أساسيًا للحد من انتشار الأمراض المزمنة ودعم بيئة عمل صحية ومستدامة. 

أخبار ذات صلة
تخريج دفعة «عام المجتمع» من متطوعي كلُّنا شرطة
شرطة أبوظبي تعلن تخفيض السرعات على طريقين

وأثني العقيد الدكتور عبدالعزيز محمد الشريف نائب مدير إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي على جهود الجهات المشاركة ودورها في إنجاح الفعالية، موضحًا أن الفحوصات والإرشادات المقدّمة أسهمت في اكتشاف مؤشرات صحية مهمة لدى عدد من المنتسبين، الأمر الذي يمكّن من التدخل المبكر والوقاية من مضاعفات المرض. 

وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من منتسبيها الذين استفادوا من الفحوصات والخدمات الصحية المقدمة، واختتمت بتوزيع منشورات تثقيفية وتوعوية حول الوقاية من مرض السكري، وأهمية الاعتماد على نمط حياة صحي ومستدام، وإجراء الفحوصات الدورية لضمان صحة أفضل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السكري
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©