الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكام الإمارات يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني

حكام الإمارات يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني
20 نوفمبر 2025 14:56

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد
المصدر: وام
حكام الإمارات
الإمارات
سلطان عمان
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©