حكام الإمارات يهنئون سلطان عمان باليوم الوطني

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.



كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.