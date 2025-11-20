الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخريج دفعة «عام المجتمع» من متطوعي كلُّنا شرطة

أحمد سيف المهيري والحضور خلال الحفل (من المصدر)
21 نوفمبر 2025 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة «دفعة عام المجتمع» من متطوعي كلّنا شرطة، والبالغ عددهم 8000 متطوع من المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025» الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.
وأكد أن منظومة «كلنا شرطة» عملت ومنذ إطلاقها على تعميق الوعي الأمني والمجتمعي، لدى المشاركين فيها دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.
وكرَّم معاليه الجهات الداعمة، إلى جانب تكريم فئة المتطوعين المتميزين، ومتطوعي أصحاب الهمم، وفئة الأسرة المتطوعة، والمدارس المشاركة ضمن برنامج «سفراء كلّنا شرطة»، حيث تم تسليم دروع تذكارية تحمل شعار عام المجتمع والتطوع الشرطي.
وأوضح العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن الحفل يأتي ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، مؤكداً أن متطوعي «كلنا شرطة» أثبتوا التزامهم وحرصهم على دعم الجهود الأمنية ومساهمتهم في الوقاية من الجريمة، وتحسين جودة الحياة، ونشر الوعي والقيم الإيجابية.
وأكد المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تطوعية محفّزة للعمل التطوعي الشرطي من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتوسيع قاعدة المتطوعين ضمن منظومة «كلنا شرطة»، بما يعزّز جاهزيتهم.

عام المجتمع
الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
أحمد سيف بن زيتون المهيري
أحمد المهيري
كلنا شرطة
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©