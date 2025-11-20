تخريج دفعة «عام المجتمع» من متطوعي كلُّنا شرطة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة «دفعة عام المجتمع» من متطوعي كلّنا شرطة، والبالغ عددهم 8000 متطوع من المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025» الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

وأكد أن منظومة «كلنا شرطة» عملت ومنذ إطلاقها على تعميق الوعي الأمني والمجتمعي، لدى المشاركين فيها دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان والمدينة الأكثر أماناً على مستوى العالم.

وكرَّم معاليه الجهات الداعمة، إلى جانب تكريم فئة المتطوعين المتميزين، ومتطوعي أصحاب الهمم، وفئة الأسرة المتطوعة، والمدارس المشاركة ضمن برنامج «سفراء كلّنا شرطة»، حيث تم تسليم دروع تذكارية تحمل شعار عام المجتمع والتطوع الشرطي.

وأوضح العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن الحفل يأتي ضمن مبادرات «عام المجتمع 2025»، مؤكداً أن متطوعي «كلنا شرطة» أثبتوا التزامهم وحرصهم على دعم الجهود الأمنية ومساهمتهم في الوقاية من الجريمة، وتحسين جودة الحياة، ونشر الوعي والقيم الإيجابية.

وأكد المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تطوعية محفّزة للعمل التطوعي الشرطي من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتوسيع قاعدة المتطوعين ضمن منظومة «كلنا شرطة»، بما يعزّز جاهزيتهم.