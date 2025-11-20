مجلس أمناء جامعة الإمارات يختتم أعمال الخلوة السنوية في أبوظبي

أبوظبي (وام)

عقد مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلوته السنوية برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.

واطلع مجلس الأمناء على مجموعة من العروض التقديمية حول دمج الذكاء الاصطناعي في المشاريع الاستراتيجية والبرامج الأكاديمية والمراكز البحثية بجامعة الإمارات.

وأشاد مجلس الأمناء بالتقدم الملحوظ الذي تحققه الجامعة في اعتماد الذكاء الاصطناعي كمُمكّن رئيسي للتحول الأكاديمي والإداري.

ووافق مجلس الأمناء على مؤشرات الأداء الرئيسة الاستراتيجية وأهداف الأداء المقابلة لها، والتي ستقود تنفيذ استراتيجية الجامعة 2027-2029.

كما اعتمد المجلس استحداث برنامجين أكاديميين جديدين.

وعبّر معالي زكي أنور نسيبة عن امتنانه لأعضاء المجلس ورؤساء اللجان والمتحدثين على إسهاماتهم القيمة، مشيراً إلى أن مقررات الخلوة ترسّخ أساساً متيناً لتعزيز التقدم المستمر للجامعة، وتطوير أثرها الوطني.