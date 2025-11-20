الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

البابا ليو الرابع عشر: الإمارات نموذج رائد عالمياً في ترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية

البابا ليو الرابع عشر: الإمارات نموذج رائد عالمياً في ترسيخ قيم التعايش والأخوة الإنسانية
20 نوفمبر 2025 23:58

أشاد قداسة البابا ليو الرابع عشر، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً إياها نموذجاً رائداً في ترسيخ وتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية على مستوى العالم، وأكد استعداد الكرسي الرسولي لتعزيز التعاون بين مختلف هيئاته الرسمية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده قداسته في الفاتيكان مع سعادة السفير الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي لبى دعوة الحضور تأكيداً على الالتزام المشترك بتعزيز السلام والتضامن الإنساني انسجاما مع مبادئ وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

واستهل الأمين العام اللقاء بنقل تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى قداسة البابا، الذي بادلهم التحية بنقل بالغ احترامه وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وللقيادة الإماراتية ولشعب دولة الإمارات، مثمناً القيم التي تعكس رؤية وثيقة أبوظبي.
وشهد اللقاء عرضاً قدمه الأمين العام حول المبادرات العالمية الأخيرة للجنة وبرامجها المستقبلية المستمدة من مبادئ الوثيقة، حيث أكد قداسة البابا أهمية هذه الجهود في ظل التحديات العميقة التي يواجهها العالم، معرباً عن اهتمامه بالمشاركة شخصياً في عدد من تلك المبادرات، ودعمه للمجموعة المتنامية منها بما يعزز أهداف الوثيقة.
كما تواصل اللقاء بحوار ودي وبناء حول فرص تعميق التعاون، حيث شدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لصون كرامة الإنسان، وترسيخ الحوار وتوطيد التعايش السلمي بين الشعوب كافة.
واختتم الاجتماع بتأكيد مشترك على استكشاف آفاق جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة، فيما أعرب الأمين العام عن امتنانه لتشجيع قداسة البابا المستمر، مجدداً التزام اللجنة ببناء مجتمعات أكثر سلاماً ورحمة.

المصدر: وام
البابا ليو الرابع عشر
بابا الفاتيكان
الإمارات
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
