السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة الإمارات تواصل صدارتها وطنياً وترتقي في موقعها العالمي ضمن تصنيف QS للاستدامة 2026

جامعة الإمارات تواصل صدارتها وطنياً وترتقي في موقعها العالمي ضمن تصنيف QS للاستدامة 2026
21 نوفمبر 2025 13:03

حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على صدارة الجامعات الوطنية للعام الثاني على التوالي في تصنيف QS للاستدامة 2026، مع تحقيق تقدّم ملحوظ في موقعها العالمي والإقليمي، حيث ارتفع ترتيبها من 343 إلى 318 عالمياً، ومن 58 إلى 54 على مستوى آسيا، وشمل التصنيف هذا العام 2001 جامعة حول العالم، من بينها 815 جامعة آسيوية و13 جامعة من دولة الإمارات.
كما جاءت الجامعة في المركز الأول على المستوى الوطني ضمن جميع المحاور الثلاثة الرئيسة للتصنيف: الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة، إضافةً إلى تصدّرها ستة من تسعة محاور تفصيلية في التصنيف، شملت: التعليم البيئي، وفرص التوظيف، والمساواة، وأثر التعليم، وتبادل المعرفة، والحوكمة الرشيدة.
وتؤكد هذه النتائج المكانة الريادية للجامعة في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومتها التعليمية والبحثية والتشغيلية، وتعزيز شراكاتها التي تسهم في دعم أجندة الاستدامة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الراسخ بالاستدامة والابتكار، ويبرهن أن التحسّن المستمر في التصنيفات العالمية هو نتيجة لجهود مجتمع الجامعة في تطوير البحث العلمي، وتعزيز التعليم، وترسيخ الشراكات التي تُحدث أثراً مستداماً يخدم الدولة والعالم.

أخبار ذات صلة
مجلس أمناء جامعة الإمارات يختتم أعمال الخلوة السنوية في أبوظبي
جامعة الإمارات تناقش تعزيز دورها الريادي في التعليم والبحث العلمي
المصدر: وام
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
الذكاء الاصطناعي
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©