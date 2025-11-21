جامعة الإمارات تواصل صدارتها وطنياً وترتقي في موقعها العالمي ضمن تصنيف QS للاستدامة 2026

حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على صدارة الجامعات الوطنية للعام الثاني على التوالي في تصنيف QS للاستدامة 2026، مع تحقيق تقدّم ملحوظ في موقعها العالمي والإقليمي، حيث ارتفع ترتيبها من 343 إلى 318 عالمياً، ومن 58 إلى 54 على مستوى آسيا، وشمل التصنيف هذا العام 2001 جامعة حول العالم، من بينها 815 جامعة آسيوية و13 جامعة من دولة الإمارات.

كما جاءت الجامعة في المركز الأول على المستوى الوطني ضمن جميع المحاور الثلاثة الرئيسة للتصنيف: الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة، إضافةً إلى تصدّرها ستة من تسعة محاور تفصيلية في التصنيف، شملت: التعليم البيئي، وفرص التوظيف، والمساواة، وأثر التعليم، وتبادل المعرفة، والحوكمة الرشيدة.

وتؤكد هذه النتائج المكانة الريادية للجامعة في دمج مبادئ الاستدامة ضمن منظومتها التعليمية والبحثية والتشغيلية، وتعزيز شراكاتها التي تسهم في دعم أجندة الاستدامة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الراسخ بالاستدامة والابتكار، ويبرهن أن التحسّن المستمر في التصنيفات العالمية هو نتيجة لجهود مجتمع الجامعة في تطوير البحث العلمي، وتعزيز التعليم، وترسيخ الشراكات التي تُحدث أثراً مستداماً يخدم الدولة والعالم.