علوم الدار

تعاون بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد، والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، المعهد التابع للجامعة الأميركية في محافظة دهوك، وذلك على هامش أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط 2025، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «الفوضى المُدارة: الشرق الأوسط الجديد؟».
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون البحثي ودراسة التحولات الإقليمية الراهنة، وتطوير مبادرات مشتركة تُسهِم في تعزيز فهم السياسات العامة وأبعاد الأمن الإقليمي. وتشمل مجالات التعاون البحث الأكاديمي، وتنظيم لقاءات بحثية متخصصة، وورش عمل، وتشكيل فرق عمل مشتركة لبحث القضايا ذات الأولوية.
من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، لما يمثله هذا التعاون من التزام مشترك ببناء منصات بحثية رصينة تُسهِم في تحليل التغيرات الجارية في المنطقة واستشراف مساراتها المستقبلية. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إنتاج معرفة نوعية، وتوفير مساحة للحوار بين الخبراء وصناع القرار، بما يدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط».
من جانبه، قال الدكتور هونر عيسى، رئيس منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط: «تعكس مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية التزامنا المشترك بترسيخ الجهود البحثية والحوار البنّاء فيما يتعلق بشؤون قضايا الشرق الأوسط. ونأمل أن تسهم المبادرات والبرامج المشتركة في بناء معرفة دقيقة، وإيجاد حلول واقعية تدعم الاستقرار والتنمية في ظل البيئة الإقليمية والدولية المعقدة التي نشهدها اليوم».
ويركز منتدى هذا العام على جملة من التحديات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
الإمارات
نيكولاي ملادينوف
