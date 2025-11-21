محمد الشرقي يشهد العرس الجماعي لـ200 مواطن من الفجيرة

الفجيرة (وام)



شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، العرس الجماعي السابع والعشرين لـ200 عريس من أبناء الفُجيرة، الذي يُقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتحت رعاية سمو ولي العهد، في قاعة البيت متوحد بالإمارة.

حضر المناسبة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، ونجله الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ صقر بن سرور الشرقي، والشيخ حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي، ونجله الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن حمد الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، دور هذه الأعراس الجماعية في تعزيز التلاحم وتجسيد التكافل المجتمعي، وإسهام هذه المبادرات في دعم استقرار المجتمع وترسيخ أواصره.

وأشار سموه، إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تسهم في بناء أسر مستقرة ومتماسكة تحفظ القيم الأصيلة والمبادئ المجتمعية الداعية للتلاحم.

وهنّأ سموه العرسان المشاركين في العرس الجماعي هذا العام، مباركاً لهم هذه المناسبة السّعيدة، ومتمنياً لهم التوفيق والسعادة والاستقرار في حياتهم الأسرية المقبلة.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة على هذه المبادرة الوطنية التي تسهم في تعزيز التلاحم والتكافل المجتمعي، وعلى دعم سمو ولي عهد الفجيرة وحضوره ومشاركتهم هذه المناسبة.

حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعبيد راشد اليماحي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي بالفجيرة.