حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق "جوائز إرث دبي"

22 نوفمبر 2025 14:04

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق "جوائز إرث دبي".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « ‏لكل عائلة قصة، ولكل ذكرى مكان في قصة دبي ورحلتها، ولحفظ إرث المدينة نُعلن عن إطلاق "جوائز إرث دبي"، إحدى أكبر الجوائز العالمية في مجال التوثيق الثقافي والاجتماعي، والتي تضم فئتين رئيسيتين: فئة المجتمع، وفئة الجهات الحكومية والخاصة.. بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسمت دبي نهجاً متفرداً يستلهم من تاريخها ركائز ريادتها المستقبلية، وندعو أهل دبي وكل من عاش على أرضها إلى مشاركة قصصهم وتجاربهم عن ذكريات صُنعت فيها ملامحُ مدينة صاعدة نحو العالمية، ولنُخلِّد إرث دبي للأجيال القادمة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
دبي
