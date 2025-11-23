«بلدية أبوظبي» تنفذ صيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار

هالة الخيّاط (أبوظبي)



تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار في المناطق كافة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وتهدف الأعمال إلى الحفاظ على شبكات صرف مياه الأمطار ورفع كفاءتها، وتعزيز المظهر الحضاري العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي، وكذلك تحسين الحركة المرورية حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، بما يساهم في إسعاد أفراد المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين والزوار لمدينة أبوظبي.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن أعمال الصيانة تشمل التنظيف الدوري لجميع شبكات وفتحات تصريف مياه الأمطار الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرة إلى أن محطات تصريف مياه الأمطار تتم صيانتها بشكل أسبوعي وشهري، وكذلك كل ثلاثة وستة أشهر وبشكل سنوي، حيث يتم تكرار هذه الأعمال كل عام، وفقاً لبرنامج الصيانة المعتمد لدى البلدية.



صيانة وفقاً لمعايير الاستدامة

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن أعمال الصيانة تتضمن تنظيف وإزالة الانسدادات في شبكات صرف مياه الأمطار، وصيانة محطات الرفع لنظام صرف المياه، وكذلك صيانة سنوية لخزانات المحطات، والصيانة السنوية للمصبّات البحرية وبوابات عدم الارتداد، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة التشغيل والتحكم في محطات صرف مياه الأمطار من خلال نظام «السكادا». وأفادت البلدية بأن أعمال الصيانة تتم وفقاً لمعايير تعزيز الاستدامة، حيث يتم استخدام مواد صديقه للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكذلك حماية أصول الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى أتمتة عمليات مراقبة محطات الضخ. وأشارت البلدية إلى أن نظام تصريف مياه الأمطار في مدينة أبوظبي تم تصميمه وتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير والنظم الدولية، حيث تتم متابعة شبكات صرف مياه الأمطار طوال الموسم، بما يضمن تصريف المياه حسب كميات هطول الأمطار السنوية، كما يتم بشكل متواصل إنشاء وإضافة شبكات جديدة في المناطق التي يتم تطويرها، وكذلك صيانة وتنظيف تلك الشبكات بشكل دوري ومستمر للمحافظة على كفاءتها التشغيلية.