محمد بن راشد يشهد افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"شهدت اليوم افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي نيابة عن أخي رئيس الدولة حفظه الله".

وأضاف سموه:"دعوتنا المتجددة للمجلس بأن يكون صوتاً للوطن والمواطن.. وأن يكون داعماً ومسانداً لفريق حكومة الإمارات.. وفي دعم مسيرتنا الاقتصادية وتماسكنا الاجتماعي ومستقبل أجيالنا القادمة. نسأل الله أن يوفقهم في خدمة البلاد والعباد".