الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
علوم الدار

هيئة زايد لأصحاب الهمم و«خليفة الطبية» تتعاونان في برامج التأهيل

عبدالله الحميدان وسعيد الكويتي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
25 نوفمبر 2025 01:52

أبوظبي (الاتحاد) 

الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» – وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط – بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتأهيل، وتقديم خدمات طبيّة شاملة وعالية الجودة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومستدام يضمن جودة الحياة للجميع.
وقّع المذكرة كلٌّ من عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعيد جابر الكويتي، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد عبدالله الحميدان أن هذا التعاون يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم صحياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ضمان حصولهم على أفضل خدمات الرعاية والتأهيل، بما يعزّز استقلالهم وجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
ومن جانبه، قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: «تضع شركة «صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في طليعة أولوياتها تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعالمية المستوى، تُسهم في تحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع». 
وأضاف بدر بدر القبيسي، المدير التنفيذي في صحة مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تُمثِّل هذه الاتفاقية مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتؤكد التزامنا المشترك بتمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة علاجية وتأهيلية متخصصة تدعم تطورهم واندماجهم».

هيئة زايد لأصحاب الهمم
الإمارات
مدينة الشيخ خليفة الطبية
خليفة الطبية
مدينة خليفة الطبية
الرعاية الصحية
البرامج التأهيلية
