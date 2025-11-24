الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بالهول الفلاسي: «مهارات التقنية» تبني منظومة تعليم تطبيقي متقدمة

المسابقة تزود الطلبة بالمهارات اللازمة (وام)
25 نوفمبر 2025 01:53

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، أن مسابقة «مهارات كليات التقنية العليا» تُجسِّد الالتزام الراسخ ببناء منظومة تعليم تطبيقي متقدمة، تُخرِّج كفاءات وطنية قادرة على التميز والمنافسة.
وقال معاليه، بمناسبة إطلاق النسخة الأولى للمسابقة التي أقيمت يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، في كليات التقنية العليا - أبوظبي، بني ياس: «إنّ هذه المسابقة ليست مجرد فعالية طلابية، بل منصة استراتيجية تعكس رؤية الكليات في إعداد شباب يمتلكون المهارات العملية والمعرفة التكنولوجية التي يتطلبها اقتصاد المستقبل».
وأعرب معاليه عن فخره بالطلبة المشاركين في المسابقة باعتبارهم يمثّلون نموذجاً ملهماً لجيل واثق من قدراته، وقادر على الإسهام في مسيرة بناء مستقبل الدولة.
وأضاف معاليه: «نؤمن بأن التميّز الحقيقي يبدأ من قدرة الطلبة على تحويل ما يتعلمونه إلى تطبيقات عملية تُسهم في إيجاد حلول لتحديات الواقع، ولهذا صُممت هذه المسابقة لتوفر بيئة تدريبية تحاكي أعلى المعايير الدولية وتمنح الطلبة المشاركين مساحة للاختبار والابتكار وإثبات جاهزيتهم لسوق العمل».
وجمعت المسابقة، التي تُعتبر مبادرة نوعية رائدة لنخبة الطلبة المتأهلين من مختلف فروع الكليات، أكثر من 500 طالب وطالبة تنافسوا في 37 مهارة نوعية متقدمة، وتأهل هؤلاء الطلبة من خلال مرحلة تصفيات على مستوى جميع الكليات أُقيمت على مدار الفصل الدراسي الحالي.
وهدفت المسابقة إلى تزويد طلبة الكليات بالخبرات النوعية والمهارات اللازمة للتنافس في المسابقات المحلية والعالمية، ومن خلال هذه المبادرة المؤسسية المتقدمة، عزَّزت كليات التقنية العليا التزامها بتغذية القطاعات الاستراتيجية والاقتصاد المستقبلي في الدولة بالكوادر الإماراتية ذات المهارات العالية.
وقال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: «إن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة مهارات كليات التقنية العليا، يمثّل لحظة محورية في رؤية الكليات الاستراتيجية لترسيخ دورها الريادي كداعم رئيسي للتعليم التطبيقي القائم على الكفاءة، حيث تم تصميم هذه المنصة لتكون تجربة عملية متكاملة من خلال إشراك طلبتنا من مختلف فروع الكليات، في تطبيقات عملية مكثفة».
من جهته، قال الدكتور مايكل كوه، الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية بالإنابة في كليات التقنية العليا: «إن مسابقة مهارات كليات التقنية العليا تُعد منصة حيوية تُحوّل رؤيتنا الأكاديمية إلى واقع عملي من خلال منح الطلبة فرصاً لإبراز خبراتهم التقنية ومهاراتهم التحليلية وكفاءاتهم التخصصية، ومن خلال عرض هذا المستوى من الكفاءة التقنية، يتم تمكين خريجينا ليصبحوا المبتكرين والقادة الذين يقودون جهود التنمية  في الإمارات».
وسيتم الإعلان عن الفائزين لاحقاً، في إطار الاحتفاء بالطلبة المتميزين، ومساهماتهم في تعزيز مكانة الدولة في العلم والابتكار.

أحمد بالهول الفلاسي
كليات التقنية العليا
الإمارات
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©