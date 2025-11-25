الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون

25 نوفمبر 2025 14:16

التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

 

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"سعدت بلقاء معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، وبحثنا سبل تعزير العلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"
وأضاف سموه: "العلاقات الإماراتية - الكويتية ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس تطلعات الشعبين الشقيقين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فهد يوسف الصباح
الإمارات
الكويت
طحنون بن زايد
