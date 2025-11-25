طحنون بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون

التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"سعدت بلقاء معالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية، وبحثنا سبل تعزير العلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"

وأضاف سموه: "العلاقات الإماراتية - الكويتية ماضية نحو المزيد من الشراكة والتعاون في مختلف القطاعات، وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة ويعكس تطلعات الشعبين الشقيقين".