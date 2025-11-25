«زراعة أبوظبي» تستعرض مبادرتها لتعزيز الأمن الغذائي والصحة الحيوانية والتقنيات الذكية

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، الأبرز عالمياً في مجال تنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان والدواجن وبيض المائدة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث تستمر الفعاليات حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويُعد «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا» المنصّة التجارية والمعرفية الأولى عالمياً لسلسلة التوريد من المزرعة إلى المائدة، حيث يجمع أكثر من 500 عارض دولي وإقليمي على مساحة تتجاوز 18 ألف متر مربع، ويستقطب أكثر من 10 آلاف متخصص وزائر من 130 دولة حول العالم، مما يجعله الحدث الأهم في المنطقة لمناقشة مستقبل إنتاج البروتين الحيواني، وتعزيز الابتكار الغذائي.

وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في الدورة الخامسة لمعرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا 2025»، بجناح متكامل يستعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجالات الأمن الغذائي، الصحة الحيوانية، المختبرات البيطرية، أنظمة الزراعة الحديثة، والتقنيات الذكية في الإنتاج الغذائي. ويُتيح الجناح للزوار الاطلاع على أحدث الحلول التي تقدمها الهيئة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى التعرف على برامجها في دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. كما يقدم خبراء الهيئة سلسلة من المحاضرات العلمية ضمن المؤتمر المصاحب، تتناول موضوعات مثل رفع كفاءة الإنتاج في مزارع الدواجن، تعزيز الصحة الحيوانية، تطوير أنظمة التغذية، وضمان سلامة الغذاء وجودته.

يتضمن المؤتمر المصاحب لمعرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا 2025»، برنامجاً مكثّفاً من الجلسات والندوات العلمية، حيث تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الأجندة موضوعات رئيسية مثل إنتاج البروتين الحيواني، والابتكار في أنظمة التربية والإنتاج، والصحة البيطرية، والتقنيات الحديثة في الزراعة الدقيقة، وحلول الاستدامة في إدارة المياه والطاقة، ومفاهيم الأغذية العضوية.

وأوضحت الهيئة أن استضافة أبوظبي لمعرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، تمثّل محطة استراتيجية تعكس مكانة العاصمة وجهةً عالميةً رائدةً في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتعزّز دورها مركزاً إقليمياً ودولياً للأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وأشارت إلى أن احتضان هذا الحدث العالمي يتيح للإمارة عرض خبراتها ومبادراتها في تطوير منظومة غذاء متكاملة، ويمنحها فرصة لتبادل المعرفة مع نخبة الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. كما تسهم الاستضافة في دعم الابتكار وتبنّي أحدث التقنيات في الإنتاج الحيواني والزراعة الدقيقة، وتفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة تعزّز من تنافسية المنتج المحلي، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً للريادة في قطاع الأغذية الزراعية.

ودعت الهيئة جميع المختصين في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والمربين والباحثين، إلى المشاركة في معرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا»، باعتباره فرصة مواتية للتواصل التجاري وتبادل المعارف والخبرات وإجراء المناقشات بشأن المعايير المستقبلية في مجال إنتاج البروتين الحيواني، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.