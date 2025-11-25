الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: تعرض الدولة لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة اعتبارا من الغد وحتى السبت المقبل

«الأرصاد»: تعرض الدولة لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة اعتبارا من الغد وحتى السبت المقبل
25 نوفمبر 2025 22:25

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد وحتى 29 نوفمبر الحالي، امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الشرقي، يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي قادم من الغرب، مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق.

وأشار المركز في بيان له إلى أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة في بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع توقعات بهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وقد تثير الغبار في بعض المناطق.

أخبار ذات صلة
ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم

وبالنسبة للبحر، فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
الإمارات
منخفض جوي
سحب
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©