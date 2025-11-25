الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: تحقيق رفاهية المواطن ورفع جودة حياته

محمد الشرقي لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
26 نوفمبر 2025 02:08

الفجيرة (وام)

 

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الخدمات والجهود الإنسانية في دعم المجتمع، وتحقيق رفاهية المواطن، ورفع جودة حياته.
ونوه سموه، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بشأن تنفيذ المشاريع والأعمال الإنسانية، والجهود الرامية إلى تحسين حياة الأفراد، وتمكينهم من أجل مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وإنتاجية.
واستعرض الاجتماع عدداً من المشاريع التطويرية والتقرير الإداري والمالي لعام 2025 وما تم إنجازه من مبادرات وبرامج إنسانية خلال العام، إلى جانب عدد من المقترحات والموضوعات المطروحة والمتعلقة بتطوير المبادرات الحالية وإطلاق مبادرات جديدة تتماشى مع رؤية المؤسسة المستقبلية. ووجَّه سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس الأمناء، بمواصلة العمل نحو تعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة، بما يرسخ مكانة المؤسسة كإحدى أبرز الجهات الداعمة للمجتمع في إمارة الفجيرة والدولة. حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

رفاهية المواطن
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
محمد الشرقي
مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية
مؤسسة حمد الشرقي الإنسانية
