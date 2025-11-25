الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزير العدل الأذري

رئيس الدولة يستقبل وزير العدل الأذري
25 نوفمبر 2025 22:59

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر البحر في أبوظبي، معالي فريد أحمدوف، وزير العدل في جمهورية أذربيجان.
ونقل معالي وزير العدل إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات فخامة إلهام علييف، رئيس أذربيجان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء وللعلاقات الإماراتية ـ الأذرية مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده وشعبه الصديق استمرار التطور والنماء.

أخبار ذات صلة
برعاية هزاع بن زايد.. انطلاق النسخة الأولى من «العين الدولي للصيد والفروسية» اليوم
أبوظبي تتألق بزينة عيد الاتحاد الـ 54

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين، وفرص تطوير تعاونهما المشترك، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
أذربيجان
أبوظبي
قصر البحر
إلهام علييف
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©