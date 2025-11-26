الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حمد الشرقي يفتتح مبنى جامعة الفجيرة الجديد ويؤكد دورها في تعزيز مسيرة التعليم العالي

26 نوفمبر 2025 16:10

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة الفجيرة في ترسيخ المعرفة الفكرية، وما تقدمه من دعم جوهري لمسيرة التعليم ولتحقق تكاملاً تربوياً وتعليمياً مع قريناتها بالدولة، فضلاً عن مساهمة الجامعة الفاعلة في صقل المهارات وإعداد الأفراد لمواجهة تحديات المستقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح سموّه المبنى الجديد لجامعة الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وكان في استقبال سموّه معالي سعيد الرقباني، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور سليمان الجاسم، مدير الجامعة، ونائبه ومجلس الأمناء وأعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية.

وتجوّل سموّه في أروقة مبنى جامعة الفجيرة، واطّلع خلالها على المرافق والخدمات المقدمة للطلبة والهيئة الأكاديمية والتدريسية، وزار المكتبة والقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات العلمية ومركز المحاكاة الطبي، الذي يُعتبر أحد المراكز الرائدة في الإمارات، وتعرّف على أحدث وسائل وتقنيات التعليم والأجهزة المستخدمة في مختلف التخصصات.

وأشاد سموّه بالجهود المبذولة في هذا الصرح العلمي، الذي أصبح اليوم منارة للفجيرة في ميادين المعرفة، مؤكداً أن الإمارة تواصل السير وفق هذا النهج من خلال إطلاق برامج تعليمية وأكاديمية تُسهم في إثراء العقول وتفتح آفاق العلم لتنمية المجتمع.

وتقدم معالي سعيد الرقباني، نائب رئيس مجلس الأمناء ومدير الجامعة، ومجلس الأمناء، بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تم تقديمه لتصل الجامعة إلى هذه المرحلة المميزة عربياً ودولياً، مؤكداً أن جامعة الفجيرة هي البيت الكبير لكل الشباب الباحثين عن المستقبل.

حضر الافتتاح الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة.

المصدر: وام
