علوم الدار

منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025 ويحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يشهد منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2025 ويحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان
26 نوفمبر 2025 18:31

 شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مساء اليوم، منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 التي تقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.وتابع سموه جانباً من المنافسات والأشواط الرئيسية لفئة اللقايا بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، والتي أقيمت لمسافة 5 كلم، ضمن الفترة المسائية، بالميدان الجنوبي للهجن، كما شهد المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وملاك الهجن من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكرم سمو الشيخ منصور بن زايد الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لمهرجان الشيخ زايد، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضر سموه مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان في مجلسه بمنطقة الوثبة بأبوظبي، بحضور نخبة من كبار ملاك الهجن في المنطقة.
وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، حيث جرى الحديث حول أهمية سباقات الهجن، والدور الكبير لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025 في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية، وتعزيز حضورها، بوصفها أحد أبرز المهرجانات في المنطقة لما تحققه من نجاحات متواصلة على المستويات كافة.

وثمن المشاركون في المنافسات الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة، وما توفره من جوائز قيمة أسهمت في الارتقاء بمكانتها، لتصبح إحدى أهم الرياضات في الدولة.

كما عبر ملاك الهجن عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته المستمرة ودعمه غير المحدود لسباقات الهجن، مؤكدين أن حضور سموه الدائم لمختلف المنافسات شكل حافزاً كبيراً وأسهم بشكل مباشر في تطوير هذه الرياضة والمحافظة على إرثها العريق.

