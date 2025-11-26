محمد الشرقي يشهد محاضرة حول «الإعلام الرقمي»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التحولات في صناعة الإعلام عامة والإعلام الرقمي خاصة، وتبني الأساليب المبتكرة في تقديم المحتوى، وتعزيز الرسائل الهادفة على مستوى المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسة بعنوان: «الإعلام الرقمي: كيف يشكل الإعلام تأثيراً عابراً للحدود؟» قدمها الإعلامي الكويتي عمار تقي، الذي استعرض تجربته في صناعة المحتوى الإعلامي وتأثيره عبر المنصات الرقمية الحديثة.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة، عبر دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز مهارات الإعلاميين، وتمكن من بناء محتوى إعلامي تنافسي على الأصعدة كافة.