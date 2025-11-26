الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يشهد محاضرة حول «الإعلام الرقمي»

محمد الشرقي في صورة مع الإعلامي عمار تقي (وام)
27 نوفمبر 2025 02:09

الفجيرة (وام) 

أخبار ذات صلة
«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التحولات في صناعة الإعلام عامة والإعلام الرقمي خاصة، وتبني الأساليب المبتكرة في تقديم المحتوى، وتعزيز الرسائل الهادفة على مستوى المجتمع. 
جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسة بعنوان: «الإعلام الرقمي: كيف يشكل الإعلام تأثيراً عابراً للحدود؟» قدمها الإعلامي الكويتي عمار تقي، الذي استعرض تجربته في صناعة المحتوى الإعلامي وتأثيره عبر المنصات الرقمية الحديثة. 
 ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة، عبر دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز مهارات الإعلاميين، وتمكن من بناء محتوى إعلامي تنافسي على الأصعدة كافة. 

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
الإعلام الرقمي
مجلس محمد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©