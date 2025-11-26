الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي: المؤسسات التعليمية تدعم الاستثمار في العقول والكفاءات العلمية

محمد الشرقي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة في مقرها الجديد بالإمارة بحضور سعيد الرقباني وأعضاء المجلس (وام)
27 نوفمبر 2025 02:09

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المؤسسات التعليمية في دعم مسيرة التعليم العالي في الدولة، والاستثمار في العقول والكفاءات العلمية لتحقيق أفضل المستويات في هذا المجال الهام. 
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة في مقرها الجديد بالإمارة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة. 
وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة التعليم في الإمارة ومتطلبات تطويرها على المستويات كافة، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي في الدولة، وتعزيز تنافسيته والارتقاء بجودته. 
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على مستجدات خطة جامعة الفجيرة وبرامجها الأكاديمية، ومشاريعها التعليمية وشراكاتها خلال المرحلة القادمة. 
حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المؤسسات التعليمية
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
جامعة الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
